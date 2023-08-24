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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج لجامعة القاهرة يخصص برامج للمرأة تتوافق مع مسئولياتها العائلية|تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن توفير برامج تعليمية مرنة تتيح للمرأة المعيلة الدراسة بجدول زمني متوافق مع مسؤولياتها العائلية.

وذلك  بالإضافة لتخفيف العبء المالي عنها من خلال تخفيض المصروفات الدراسية لتمكينها من متابعة تعليمها وتحقيق طموحاتها.

وأضاف مركز جامعة القاهرة  التعليم المدمج ، أن اختبار القبول القادم سيكون يوم 2 سبتمبر.
وللاستفسارات الاتصال على 0237600970 ، كما لتقديم بمقر المركز يوميًا من 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

جامعة القاهرة 

وكان قد  أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنمط التعليم المدمج، حيث لا يشترط السن أو المجموع للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة.

ويعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج.

 

مركز جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج جامعة القاهرة التعليم المدمج

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