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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخَرج طلاب كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخَرج كلية الدراسات العليا

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،  حفل تخرج طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والسادة قناصل الدول.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم؛ متمنيًا لهم المزيد من النجاح، وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة متميزين في المستقبل. لافتاً إلى أن خريجي الأكاديمية خير سفراء لمصر في دول العالم.

مؤسسة علمية عريقة ومتميزة

وتوجه الشريف بخالص التحية إلى رئيس اﻷكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد مع الطلاب طوال فترة دراستهم.

وأكد الشريف قائلا:" أن الأكاديمية مؤسسة علمية عريقة ومتميزة، ونفتخر جميعا بتواجدها في الإسكندرية. مشيرا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استطاعت على مدار ما يقرب من ٥٠ عامًا أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، كما إنها حققت تطورًا عظيمًا منذ نشأتها لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة، وبيت الخبرة رفيع المستوى تابع لجامعة الدول العربية، وهذا جعل من خريجيها خير سفراء لمصر في دول العالم".

 

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحث العلمي الدراسات العليا الدكتور إسماعيل عبد الغفار اللواء محمد الشريف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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