عاجل
إمام عاشور يوجه رسالة لوالدته في عيد ميلادها.. شاهد تفاصيل رفض سموحة انتقال «دودو» إلى ليون الفرنسي .. فيديو أخبار التعليم| شروط التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات فرج عامر لرئيس الاتحاد السكندري: اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. فيديو أخبار التكنولوجيا| أوروبا تنفق 600 مليون يورو لإنشاء مُحاكاة كاملة لطريقة عمل الدماغ البشري.. وهذا أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكبر عملية تهريب مهاجرين.. إحالة 3 مسئولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة

صدى البلد

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى محكمة الجنايات المختصة في القاهرة، لاتهامه بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، بطريقة مبتكرة، من خلال جوازات سفر وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، ومن خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

صَوَّرهُ في أوضاع مخلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الاعتداء على صبي مدينة نصر

وجاء في أمر إحالة، القضية الذي اعدته نيابة شرق القاهرة حملت رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، ان المتهم محمود م. إ.، 34 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، ومحمود م. ع.، 32 سنة، موظف بجمعية في الجهاز، وحمدناه م. م.، 44 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، وأحمد ر. ص.، 41 سنة، سمسار هجرة غير شرعية، وعصام ر. س.، 40 سنة، سمسار هجرة غير شرعية قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إلهيا باقي المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بالمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز الرقابي على خلاف الحقيقة.

 

تهريب المهاجرين


كما تضمنت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب، وكذلك مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وأخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة خارج مصر.

ونرصد نص عقوبة الهجرة غير الشرعية، حيث حدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، يعاقب كل من كان يعلم بإقبال أحد المواطنين على ارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات المنوطة، حيث جاء في المادة رقم 15 فقرة أولى أنه يعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.


وعرف القانون ان الهجرة الغير شرعية : هي الدخول الى دولة بطريقة غير قانونية. او البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية او الدخول بشكل قانوني وعدم الخروج ضمن المدة المحدد القانونية المسموح بها للبقاء ان الهجرة الغير شرعية هي قضية تحتاج الى تقييم كل من البلد المقصود للهجرة، البلد المصدر وبلد العبور كل واحد على حدا.


وفي محاولات مقاومة هذه الظاهره جاء قانون رقم 82 لسنه ٢٠١٦ وتعديلاته بقانون رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٢ للحد من هذه الظاهره ومكافحاتها مع ازدياد نسبه تهريب المهاجرين .

تهريب المهاجرين استخراج جوازات السفر المهاجرين المصريين المستندات المطلوبة إيطاليا توقيعات مزورة جريمة تهريب المهاجرين جماعة اجرامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مفاجأة بشأن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي .. فيديو

أكبر صفقة .. تفاصيل مهمة بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

من أجل الشهرة بالتيك توك.. طالب جامعي يشتري 17 ألف جنيه مزوّرة بالمعادي|تفاصيل

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بتجارة الكيف

إخلاء سبيل شاب في واقعة تزوير أموال بسبب الشهرة على التيك توك

قرار مهم من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

براءة شخص من تهمة إحراز مخدر الهيروين في 15 مايو

قرار عاجل من المحكمة بشأن متهم باستعراض القوة في دار السلام

تناقض الاقوال وعدم جدية التحريات.. ننشر مرافعة الدفاع في استعراض القوة بدار السلام

الحبس عاما مع الشغل لمتهم لحيازته طلقات نارية في مدينة نصر

ترشيحاتنا

الزمالك مش محتاج صفقات.. معتز إينو يفجر مفاجأة بالموسم المقبل

مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بأمريكا

فرج عامر عن محمد عبد المنعم: أفضل مدافع في مصر.. فيديو

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

من الفيروس المخلوي لمتحور كورونا الجديد .. ماذا ينتظر المواطنون والطلاب الفترة القادمة؟

أقوى دعاء لطلب الرزق .. ردده بيقين وشاهد المعجزات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

رسالة مؤثرة من زوجة قبل موتها بساعات تثير تعاطف رواد السوشيال

تختلف عن المتحورات السابقة.. دراسة تكشف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

صورة مذهلة لحالة الشمس عندما تموت.. شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ