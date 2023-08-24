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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على فشل إطلاق كوريا الشمالية لقمر التجسس الصناعي

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تعد انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن، وذلك بعد فشل إطلاق القمر في المرحلة الثالثة، اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه "رغم الاستفزازات المتهورة من طرف كوريا الشمالية إلا أننا نُفضل مسار الدبلومسية لحل الخلافات معها".

ومنذ قليل، أعلنت كوريا الشمالية فشل إطلاق قمر التجسس، فيما قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا فضائيًا يوم الخميس فيما ستكون ثاني محاولة تقوم بها بيونج يانج هذا العام بعد فشلها في إطلاق قمر اصطناعي في مايو.

وتسبب الإطلاق في إصدار حكومة اليابان تحذيرا بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم.

وبعد نحو 20 دقيقة من التحذير، أصدرت طوكيو تحديثا مفاده أن الصاروخ مر صوب المحيط الهادي ورفعت التحذير.

ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عملية الإطلاق بأنها تشكل تهديدا للأمن في المنطقة وقال إن طوكيو ستقدم احتجاجا عليها لكوريا الشمالية.

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق قمر التجسس الصناعي

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وأكد مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه أن الجيش الأمريكي على دراية بالإطلاق الذي نفذته كوريا الشمالية لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.

وقبل يومين، قالت كوريا الشمالية إنها ستطلق قمرا اصطناعيا بين 24 و31 أغسطس، وأشارت بيونجيانج إلى أنها تحتاج قمر استطلاع وتجسس اصطناعيا لتعزيز مراقبتها للأنشطة العسكرية الأمريكية.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا اصطناعيا في 31 مايو لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر.
 

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