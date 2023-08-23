بعد إطلاق صاروخ باليستي .. اليابان تتحرك ضد كوريا الشمالية

قال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، إن اليابان احتجت لدى كوريا الشمالية بشأن إطلاق صاروخ باليستي.

وقال ماتسونو، في مؤتمر صحفي عقد على وجه السرعة، إن “تصرفات كوريا الشمالية، بما في ذلك الإطلاق المستمر للصواريخ، تهدد السلام والأمن في بلدنا ومنطقتنا والمجتمع الدولي. إن مثل هذه عمليات الإطلاق، حتى لو كانت تهدف إلى إطلاق قمر صناعي، تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صاروخ".

وأضاف أن “الإطلاق تم باستخدام التقنيات الباليستية.. وعلى الرغم من الدعوات العديدة لعدم الإطلاق، فإن هذا الإطلاق يمثل مشكلة من حيث سلامة الملاحة وحياة السكان. وتحتج اليابان بشدة على كوريا الشمالية وتدينها بأشد العبارات".

وأوضح ماتسونو، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أصدر تعليماته بجمع المعلومات المتعلقة بإطلاق الصاروخ، مشيرا إلي أنه “لم يتم تسجيل أي ضرر للطائرات أو السفن حتى هذه الساعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون في طوكيو، إن صاروخًا كوريًا شماليًا مرّ عبر اليابان باتجاه المحيط الهادئ.

وقالت الحكومة اليابانية في بيان: "في الساعة 04:00 يوم 24 أغسطس، انطلق صاروخ كوري شمالي باتجاه المحيط الهادئ. تم سحب الدعوة المعلنة سابقا للإخلاء".

كما حثت السلطات على عدم الاقتراب منها في حالة العثور على أشياء مجهولة، بل إبلاغ الشرطة أو فرقة الإطفاء.