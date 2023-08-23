كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا .. ونداء عاجل من اليابان لشعبها

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قرب الأراضي اليابانية.

ومن جانبها طالبت الحكومة اليابانية من شعبها الدخول في الملاجئ عقب إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي.

ونددت كوريا الشمالية، بالتدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وحذرت من 'حرب نووية' بسبب الاتفاقات الثلاثية الأخيرة لتعميق العلاقات بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد.

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات 'درع الحرية أولتشي' الصيفية يوم الاثنين، والتي تهدف إلى تعزيز ردودهما المشتركة على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. ولطالما نددت بيونغ يانغ بهذه التدريبات ووصفتها بأنها تدريب على الحرب.