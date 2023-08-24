أمريكا .. انطلاق المناظرة الجمهورية الأولى بين مرشحي الرئاسة المحتملين

انطلقت المناظرة الجمهورية الأولى بين مرشحي الرئاسة الجمهوريين المحتملين الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن.

ويشارك في المناظرة التي يتغيب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب، كلاً من رون ديسانتيس، وفيفيك راماسوامي، وتيم سكوت، ومايك بنس، ونيكي هايلي، وكريس كريستي وأسا هاتشينسون، ودوج بورجوم.

وأعلن ترامب أنه لن يحضر المناظرة بسبب "الفارق الكبير" بينه وبين بقية المرشحين في استطلاعات الرأي، مفضلاً الظهور مع مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون في مقابلة مسجلة بدأت إذاعتها على منصة "إكس" تزامناً مع بدء المناظرة الجمهورية.

وتم ترتيب المرشحين الثمانية على المنصة بناءً على أرقامهم في استطلاعات الرأي، على أن يكون الأعلى أرقاماً في الوسط.

وبدأت المناظرة بعرض فيديو لبايدن وهو يتحدث عن سياسته الاقتصادية، تلاها عرض مقابلات مع مواطنين يشكون الغلاء وارتفاع التضخم، وكلفة المعيشة.

وهاجمت نيكي هايلي سياسات ترمب الاقتصادية قائلة إنه أضاف 8 تريليونات دولار إلى حجم الدين العام، معتبرة أن الوضع الاقتصادي الحالي لم يتسبب فيه الديمقراطيون وحدهم ولكن الجمهوريون أيضاً.

وتعرض بنس لانتقادات كونه جزءًا من إدارة ترامب، ولكنه رد بأنه "فخور بسجل ترمب الذي أعاد بناء الجيش والاقتصاد، وفتح أبواب إنتاج الطاقة على مصراعيه".