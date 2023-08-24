أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

داهمت الشرطة الأمريكية في مدينة ماريون بولاية كانساس منزل ناشرة صحفية تبلغ من العمر 98 عاما بناء على مذكرة تفتيش ألغيت لاحقا.

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، فإنه بعد أقل من من 24 ساعة من المداهمة الشرطية توفيت الصحفية جوان ماير بسكتة قلبية.

ويعلق ابنها إريك بشأن الواقعة التي حدثت في 11 أغسطس الماضي بإن "الضغط الناتج عن المداهمة أدى إلى وفاتها".

صحفية أمريكية

وأظهر مقطع فيديو التقط بواسطة كاميرا مراقبة ونشرته العائلة، جوان ماير تستخدم "مشاية" لمساعدتها على الحركة بينما تقوم الشرطة بتفتيش منزلها.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع ناشرة صحيفة "ماريون كاونتي ريكورد" المحلية وهي تقول للشرطيين: "اخرجوا من منزلي، لا أريدكم في منزلي، لا تلمسوا أيا من هذه الأشياء" ثم تتابع حديثها لهم: "ماذا تفعلون؟ هذه أوراق شخصية، ابتعدوا من هنا".

سبب المداهمة

ويرجع سبب مداهمة مكتب الصحفية ومنزل أحد أعضاء مجلس المدينة في اليوم ذاته ادعاء صاحبة مطعم محلي أن صحيفة "ماريون كاونتي ريكورد" حصلت بشكل غير قانوني على معلومات عنها.

وقال المدعي العام في وقت لاحق، إنه لا توجد أدلة كافية لتبرير مداهمة وتفتيش وإزالة الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر من المنزل.

من جانبها، علقت الصحيفة المحلية: "السيدة ماير كانت متوترة بشكل يتجاوز حدودها، وقضت ساعات من الصدمة والحزن بعد المداهمة".

وفي السياق نفسه، لفت سجل مقاطعة ماريون أن تقرير الطبيب الشرعي يسرد الغضب والقلق الذي عانته السيدة ماير كسبب مساهم في وفاتها.