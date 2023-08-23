دراسة أمريكية: مشروب يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تناول المشروبات السكرية تسبب الإصابة بسرطان الكبد الفتاك خاصة بالنسبة للنساء , وذكرت الدراسة ان المشروبات السكرية هي المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة ومشروبات الطاقة وحتى الشاي والقهوة المحلاة بالسكر .. وذكرت الدراسة التي نشرها موقع مجلة "JAMA" ان المشروبات المحلاة بالسكر لا ترتبط فقط بزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن كشفت ان الاستهلاك اليومي لمثل هذه المشروبات يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة ..

وأكد الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن النساء اللاتي تناولن مشروبا سكريا أو أكثر يوميا معرضات لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%، مقارنة بغيرهن من اللواتي لم يتناولن المشروب



وقات الدراسة بعمل تجربة علي تناول المشروبات السكرية لـ 100 الف امرأة , بعد سن اليأس في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية ، ثم تمت متابعتهن لأكثر من 20 عاما لتحليل حالات الإصابة بالسرطان والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن

وذكرت الدراسة انه من بين المشاركات، أصيبت 207 نساء بسرطان الكبد وتوفيت 148 بسبب أمراض الكبد المزمنة و 6.8% من المشاركات شربن المشروبات السكرية كل يوم، بينما شربت 13% المشروبات المحلاة صناعيا

من بين أولئك الذين تناولن مشروبا سكريا واحدا أو أكثر كل يوم، كان خطر الإصابة بسرطان الكبد أعلى بنسبة 85%، وكان خطر الوفاة من أمراض الكبد المزمنة أعلى بنسبة 68%

وكشف الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الاستهلاك العالي للمشروبات السكرية يزيد من مقاومة الجلوكوز في الدم ومقاومة الأنسولين، وهي عوامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكبد الأخرى