مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً جديداً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “مبروك عودة نادي الزمالك”.

يُذكر أن توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية بإعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير للنشاط الرياضي، لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي.