عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية بمركز شباب الفتح في رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

يشهد مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب إقامة معرض متميز لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية. تأتي هذه الفعالية تحت إشراف حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، بالإضافة إلى نادية إبراهيم السيد، مديرة الإدارة العامة لتنمية الشباب  بالبحر الأحمر.

يأتي المعرض في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب وتوجيههم نحو سوق العمل من خلال تأهيلهم وتطوير قدراتهم، وخلق فرص عمل جديدة لهم. سيكون المعرض منصة مثالية لعرض منتجات الشباب اليدوية والتراثية، وتقديمها للجمهور والمهتمين.

من المتوقع أن يجمع المعرض بين مجموعة متنوعة من المشاريع والصناعات اليدوية، مما يشمل الحرف اليدوية التقليدية والتراثية، إلى جانب المشاريع الحديثة التي تعبر عن إبداع وابتكار الشباب. سيكون الحدث فرصة لتسويق وبيع هذه المنتجات، وتقديمها للزوار والزبائن.

تعكس هذه المبادرة التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير مهارات وإمكانيات الشباب في مختلف المجالات، وتشجيعهم على تحقيق نجاحاتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

يتوقع أن يحظى المعرض بإقبال كبير من قبل الجمهور، حيث يمثل مناسبة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وشراء منتجات فريدة من نوعها تعبر عن تراث وإبداع الشباب المصري.

معرض المشروعات اليدوية والتراثية مركز شباب الفتح تمكين الشباب منافذ التسويق تنمية القدرات إبداع الشباب وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

بعد انضمام مصر رسميًا.. بوتين يرحّب بانضمام الأعضاء الجُدد لـ «البريكس»

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

ترشيحاتنا

عاصفة مفاجئة.. ماذا يحدث فى طقس اليوم ؟

برلمانية: دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس تضمن لها الخروج الآمن من أزمة الدولار

اعتذار حكم سابق.. دري وجهاد جريشة ضمن فريق عمل بيريرا بلجنة الحكام

أمطار لحد السيول في هذه المناطق.. تفاصيل

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

إسرائيل تعلن الكشف عن نفق تحت الأرض في الناصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ