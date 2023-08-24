معرض لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية بمركز شباب الفتح في رأس غارب

يشهد مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب إقامة معرض متميز لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية. تأتي هذه الفعالية تحت إشراف حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، بالإضافة إلى نادية إبراهيم السيد، مديرة الإدارة العامة لتنمية الشباب بالبحر الأحمر.

يأتي المعرض في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب وتوجيههم نحو سوق العمل من خلال تأهيلهم وتطوير قدراتهم، وخلق فرص عمل جديدة لهم. سيكون المعرض منصة مثالية لعرض منتجات الشباب اليدوية والتراثية، وتقديمها للجمهور والمهتمين.

من المتوقع أن يجمع المعرض بين مجموعة متنوعة من المشاريع والصناعات اليدوية، مما يشمل الحرف اليدوية التقليدية والتراثية، إلى جانب المشاريع الحديثة التي تعبر عن إبداع وابتكار الشباب. سيكون الحدث فرصة لتسويق وبيع هذه المنتجات، وتقديمها للزوار والزبائن.

تعكس هذه المبادرة التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير مهارات وإمكانيات الشباب في مختلف المجالات، وتشجيعهم على تحقيق نجاحاتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

يتوقع أن يحظى المعرض بإقبال كبير من قبل الجمهور، حيث يمثل مناسبة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وشراء منتجات فريدة من نوعها تعبر عن تراث وإبداع الشباب المصري.