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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: مصر تتصدر الدول الأفريقية في مجال نمو الاقتصاد الرقمي

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي

‏قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الرقمي يتمثل في أوجه النشاط الاقتصادي التي تتعلق بتطبيقات الحاسب الآلي وتطبيقات الاتصالات الحديثة.

وأضاف “جاب الله”، ‏خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية "رشا مجدي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الاقتصاد الرقمي يصل إلى معظم أوجه النشاط الاقتصادي، ويكون له دور في مجال تحسين معيشة البسطاء في العالم، وهذا هو دور البنك الدولي.

وتابع أن مؤسسة التمويل الدولية وجدت أن الاقتصاد الرقمي في قارة إفريقيا واعد، وأن مصر تتصدر الدول الأفريقية في مجال الاقتصاد الرقمي.

الاقتصاد الرقمي النشاط الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله الاعلامية رشا مجدى الدول الافريقية مصر

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