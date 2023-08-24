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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تحتاج 50 مهندسا للعمل.. تعرف على الشروط

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات مختلفة لشغل الوظائف الهندسية الاتية :


مهندس مدني ( قسم انشاءات ) والعدد المطلوب ٢٥ والمؤهل الدراسي ( مؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم انشاءات ) والواجبات والمسئوليات هي اعداد الرسومات الانشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة و اعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبى حاجة العـمل واعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

وكذلك تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله . 
وعدد ٣ مهندسين عمارة مؤهل عالي هندسي تخصص عمارة وتشمل الواجبات والمسئوليات اعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنه واعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها و الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري و تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الاوتو كاد والـ 3d وما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.


وعدد ٢ مهندس تخطيط عمراني بمؤهل عالي هندسي ( تخطيط عمراني )  والواجبات والمسئوليات هي اعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها واعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الاوتو كاد / برامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.


وعدد ٥ مهندسين كهرباء بمؤهل عالي هندسي ( تخصص كهرباء) والواجبات والمسئوليات هي اجادة الاعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقدرة على تصميم شبكات الانارة العامة و تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت واجادة العمل على الحاسب الآلي. 
عدد ٧ مهندس ميكانيكا منهم ٤ ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات و ٣ مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيله والواجبات والمسئوليات عليهم هي ان يكون خبرة في مجال صيانة السيارات وخبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة ويجيد التعامل مع الحاسب الالي .
وعدد ٢ مهندس تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق والواجبات والمسئوليات هي تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بأنشاء الطرق والكباري و اعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة او الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية واعداد المقايسات لأعمال الرصف او الترميم للطرق وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.


وعدد ٦ محلل نظم معلومات جغرافية gls    بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات/ كلية اداب قسم جغرافيا ) والمسئوليات والوجبات هي مسئول عن جودة وكفاءة الاعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات و دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الاقمار الصناعية واعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة وتحليل وتفسير و وربط الصور الفضائية بأرض الواقع و مراقبة الاحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها وادخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها و القدرة على التعامل مع اجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية . و ما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.


وتنوه محافظة الجيزة انه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة و ان يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل و ان يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة و أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن ٣٥ عاما و ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعلى منها و ان يكون لديه خبرة سابقة ٣ سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى (اجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت او تقنين أوضاع او تحويله الى عقد دائم او خلافه .


وفيما يخص المستندات المطلوبة : -
صور من ( المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت ) ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم اصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها ، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة ( قسم التعيينات ) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة ٤ / ٦ ، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد .

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الرسومات الهندسية المؤهل الدراسي المعلومات الجغرافية فرص عمل بطاقة الرقم القومي خطوط التنظيم

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