الرئيس البرازيلي: الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون عضوًا في مجموعة العشرين |فيديو

قال الرئيس البرازيلي خلال كلمته في قمة "البريكس"، إن أفريقيا هي منطقة التبادل التجاري، ونحن نرى أزمات جديدة ونرى أنه يتم تشكيل تحالفات جديدة ومن جهة أخرى الدول الأفريقية تتحد مع بعضها البعض للمحافظة على السلام والتعاون في منطقة الأطلسي الجنوبي.

وتابع الرئيس البرازيلي أنه في نفس الوقت من الواضح أن هناك عقبات أمام تطوّر أفريقيا والوعود لم يتم إنجازها واليوم عدد كبير من الدول تواجه المماطلة والديون.. أما فيما يتعلق بالجنوب العالمي نحن نرى أن العالم النامي مرتبط بصادرات الخام، مضيفًا أن الأسعار ترتفع وفي نفس الوقت المؤسسات المالية تزيد من نسبة الفائدة وتضع شروطاً تمنع أو تحد من نمو دول العالم أجمع ولا تسمح لها بالتطوّر خاصة إذا كانت ميزانيتها الوطنية تعمل فقط لخدمة الديون ولا يمكن النظر إلى آليات التطورات والتقدم، مؤكدًا نحن نرى أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون عضوًا في مجموعة العشرين.