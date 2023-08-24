يفضلها الصغار والكبار.. طريقة عمل الدجاج المقلي بالزعتر علي الطريقة الأسبانية

الدجاج المقلي من الأطباق المميزة على السفرة، ويفضله معظم أفراد العائلة،واليك طريقة عمل الدجاج المقلي من المطبخ الإسباني، بنكهة الزعتر، وتعد وجبة غداء شهية يفضلها الأطفال كثيرا ويعشقها الكبار ايضا .. نقدم اسرع طريقة لعمل الدجاج المقلي بالطريقة الأسبانية.

طريقه عمل دجاج مقلي من المطبخ الاسباني:



المقادير:

‏- 2 صدر أو أوراك دجاج مخلي ومقطع

‏- 60 جرام سجق مقطع

‏- 1 فليفلية حمراء

‏- 8 ورقات مرمية

‏- 2 فص ثوم مهروس

‏- عصير ½ ليمونة

‏- بشر ½ ليمونة

‏- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

‏- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

‏- ½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

‏- ملح



طريقه التحضير:

يقطع الدجاج ويوضع في بولة ويضاف إليه ملح والبهارات ويترك جانباً.

توضع مقلاة علي حرارة متوسطة وتضاف ملعقة من زيت الزيتون وحين يسخن الزيت تقلب

قطع الدجاج في المقلاة حتى تصبح بنية اللون ثم ترتب في جانب من المقلاة ويضاف الزيت الباقي إلى الجزء الآخر من المقلاة.

ثم يقلب فيه كل من الفيلفلة والثوم والسجق والمريمية وينثر الزعتر وتبقى المكونات على النار لبضع دقائق.

يضاف عصير الليمون الحامض وبشره إلى المقلاة مع تقليب المكونات لدقيقة ورفع الحرارة.

ويقدم الطبق ساخنًا مع الخبز أو السلطة.