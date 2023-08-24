عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يفضلها الصغار والكبار.. طريقة عمل الدجاج المقلي بالزعتر علي الطريقة الأسبانية

من المطبخ الاسباني..
من المطبخ الاسباني.. طريقة عمل الدجاج المقلي بالزعتر

الدجاج المقلي من الأطباق المميزة على السفرة، ويفضله معظم أفراد العائلة،واليك طريقة عمل الدجاج المقلي من المطبخ الإسباني، بنكهة الزعتر، وتعد وجبة غداء شهية يفضلها الأطفال كثيرا ويعشقها الكبار ايضا .. نقدم اسرع طريقة لعمل الدجاج المقلي بالطريقة الأسبانية.

 

طريقه عمل دجاج مقلي من المطبخ الاسباني:


المقادير:

 

‏-  2 صدر أو أوراك دجاج مخلي ومقطع
‏-  60 جرام سجق مقطع
‏-  1 فليفلية حمراء
‏-  8 ورقات مرمية
‏-  2 فص ثوم مهروس
‏-  عصير ½ ليمونة
‏-  بشر ½ ليمونة
‏-  2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
‏-  ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
‏-  ½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف
‏-  ملح

 


طريقه التحضير:

يقطع الدجاج ويوضع في بولة ويضاف إليه ملح والبهارات ويترك جانباً.

توضع مقلاة علي حرارة متوسطة وتضاف ملعقة من زيت الزيتون وحين يسخن الزيت تقلب

قطع الدجاج في المقلاة حتى تصبح بنية اللون ثم ترتب في جانب من المقلاة ويضاف الزيت الباقي إلى الجزء الآخر من المقلاة.

ثم يقلب فيه كل من الفيلفلة والثوم والسجق والمريمية وينثر الزعتر وتبقى المكونات على النار لبضع دقائق.

يضاف عصير الليمون الحامض وبشره إلى المقلاة مع تقليب المكونات لدقيقة ورفع الحرارة.

ويقدم الطبق ساخنًا مع الخبز أو السلطة.

الدجاج المقلي المطبخ الاسباني الزعتر الليمون سلطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

أسباب غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش| احذر هذه العادات الغذائية

الكانتلوب| خطر على هؤلاء الأشخاص.. هل أنت منهم؟

بدون الجيم .. 5 تمارين رياضية في المنزل لها مفعول جبار

دراسة صادمة: كورونا تصيب واحدًا من كل خمسة أشخاص بارتفاع ضغط الدم

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد 5.EG ..أفضل طرق للوقاية

في دقيقتين .. طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة

كاسات اللوتس.. تعرفي على أسهل طريقة لعمل أشهى الحلويات الغربية

دراسة: أكثر من مليار شخص حول العالم يصابون بمرض خطير بحلول 2050

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة "بريكس": آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية

وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

مش هتعرف تفرقها عن البشر.. أشهر الروبوتات في عالم الذكاء الاصطناعي

أسعار أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

عمرها 8 سنوات.. 3 عقوبات تواجه شابا انتهك جسد طفلة في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ