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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تشارك في معرض السويس الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ما يقرب من 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، المقرر انطلاقه في الساعة مساء السبت المقبل، على ممشى أهل السويس علي مساحة 1500متر، ويستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الأولى بما يقرب من 1500 عنوان، ومن بينها: رواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، و«موسوعة المضللون»، للدكتور محمد الباز، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

وكتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني.

كما تشارك بـ: كتاب «الفضاء الروائي في ملحمة السراسوة» للدكتور أمل محمد القاضي، وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، وكتاب «الرواية العربية دراسة نقدية إيكولوجية» للدكتور محمد عبد الله سرحان، وكتاب بعنوان «مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، إلى جانب عدد من الإصدارات المختلفة في مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم إصدارات باسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.

ويشارك في المعرض ما يقرب من 40 ناشرًا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة.

ض السويس للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد بهي الدين عزيزتي آنتونيا حكايات شعبية فرعونية

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