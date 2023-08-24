خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

وثق مقطع فيديو موقف طريف حدث بين فتاة زائرة وقرد في منتزه خورخي تاون الترفيهي في دافاو دي أورو بالفلبين.

بعد أن تناول قطعة موز من يدها، خطف القرد هاتف جريسي سانجو، 21 عاما في لمح البصر وقام بتصويرها على الفور، كما أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته “الديلي ميل” اليوم الخميس.

وتسبب الموقف في إصابة الفتاة وكل الحاضرين بحالة من الذعر الشديد وسط صرخات الفتاة وقفزها لأعلى ولأسفل وهي تتوسل للقرد أن يعيد لها هاتفها.

وفي نهاية المطاف، تمكن أحد زوار حديقة الحيوان الآخرين من استعادة الهاتف لإنقاذ الفتاة من الإحراج.

القرود

جدير بالذكر أنه يوجد في الفلبين، الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعا من القرود، وهم: المكاك آكل السلطعون، والمكاك الشائع طويل الذيل، والمكاك الفلبيني طويل الذيل.

وعلى الرغم من أنه من غير القانوني الاحتفاظ بالقردة كحيوانات أليفة في الفلبين، إلا أن الكثير من الناس ما زالوا يفعلون ذلك.

ويقال إن قرد المكاك النادر مستوطن في الفلبين ويعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُشر مقطع فيديو مضحك يظهر قردا عنيدا يتسلق على سائحة أمريكية ويسحب قميصها إلى الأسفل.

وسرعان ما ساد الذعر عندما قالت لصديقتها: “لا أعرف ماذا أفعل، أنا خائفة”.