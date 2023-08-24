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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض : وزير المالية وافق على صرف حافز الصحة النفسية بانتظام

صدى البلد

أكدت نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وجه بصرف حافز الصحة النفسية بصورة منتظمة حيث إنه يصرف كل عام مالي ويحتاج لموافقة من وزيري الصحة والمالية، كما وجه بصرف الحافز دون التقيد بأي موافقات سنوية.


وأشارت نقيب التمريض - في بيان - إلى أنها اجتمعت مع وزير المالية، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بتحسين أحوال أفراد هيئه التمريض، وتناول الاجتماع صرف بعض المستحقات المالية المتأخرة خاصة حوافز التمريض العاملين بمستشفيات الصحة النفسية، مؤكدة استجابة وزير المالية لجميع النقاط التي تم مناقشتها.


وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع تناول أيضًا تحسين أوضاع أعضاء هيئة التمريض من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، حيث أنه تم مضاعفة بدل المهن الطبية ومقابل النوبتجيات والسهر دون أن تشمل العاملين بهيئة الإسعاف حيث أنهم غير مدرجين في قانون 14 الخاص بالمهن الطبية، معلنة عن استجابة وزير المالية، كما كلف علي السيسي مساعد الوزير للمالية بإعداد دراسة لتحسين وزيادة حوافز العاملين بهيئة الإسعاف.


وأضافت نقيب التمريض، أنه تم مناقشة زيادة الحوافز الإشرافية للمشرفات ومشرفين ورئيسات للتمريض، حيث أن الزيادة الأخيرة لم تشمل حافز الاشراف، وبدوره قال وزير المالية؛ "هذا الامر يتطلب تشريعات وفي أول تعديل تشريعي خاص بقانون المهن الطبية سيتم مراعاة الوظائف الإشرافية".


وتابعت الدكتور كوثر محمود، إن الاجتماع مع وزير المالية تناول عرض حصول مديرات التمريض بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ومديريات التمريض بالهيئات المختلفة مثل أمانة الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للحصول على حافظ القيادة والإشراف وليس حافز الإشراف فقط، معلنة عن استجابة الوزير لجميع المطالب التي عرضت عليه.


وبدوره أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالدور الفني الذي يقوم به أفراد هيئة التمريض خاصة في الأماكن الحرجة والمتخصصة.

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