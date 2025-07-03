المستشارة أمل عمار تشارك في القمة العالمية للمرأة 2025 بـ ألمانيا

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية القمة العالمية للمرأة 2025 ،والتي تستضيفها برلين، ألمانيا، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2025.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ايرين ناتيفيداد مؤسسة ورئيسة القمة العالمية للمرأة، وكارين بيرين وزيرة التعليم وشؤون الأسرة فى ألمانيا، وأكثر من 1000 سيدة قيادية من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا تمكين المرأة وتعزيز قيادتها.

المستشارة أمل عمار تلقي كلمة مصر فى المائدة المستديرة

ومن المقرر أن تلقى المستشارة أمل عمار كلمة مصر فى المائدة المستديرة الوزارية التابعة للقمة ، والتى تركز على شراكات القطاعين العام والخاص التي تعزز الفرص الاقتصادية للنساء والفتيات.

تجدر الإشارة الى أن القمة العالمية للمرأة تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز قيادتها على مستوى العالم.

