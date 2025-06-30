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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة البيئة والمناخ بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري

أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

عقدت لجنة البيئة والمناخ بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة المهندسة سارة البطوطي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، و بحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

مشروع إنتاج السماد العضوي

وأكدت المهندسة سارة البطوطي أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، ومنها مناقشة مقترح لجنة المرأة الريفية بالمجلس برئاسة الأستاذة مارى لويس عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، والمتعلق بإطلاق مبادرة لتدوير المخلفات الزراعية وفقاً لمشروع إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) من تحويل المخلفات الزراعية ، والذي أطلقته اللجنة خلال الأعوام الماضية وحقق نجاحاً كبيراً في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، علاوة على ما حققه من عائد بيئي ايجابي.

فيما أوضح الدكتور صلاح يوسف عضو لجنة المرأة الريفية بالمجلس وخبير المشروع أهمية تلك المبادرة، مشيرًا الى وجود أطنان من المخلفات الزراعية سنويًا، ويستفاد من حوالي 15٪ منها فقط، ويتسبب الباقي فى مشكلة بيئية، وذلك على الرغم من وجود ملايين السيدات الريفيات في ذات النطاق واللاتي يمكن أن تتعاملن مع تلك المخلفات بشكل صحيح لإنتاج السماد العضوي ، مما يحقق لهن عائد اقتصادي ، ويحسن جودة التربة الزراعية، ويسد فجوة السماد الكيماوي، علاوة على ما يترتب عليه من أثر بيئي إيجابي.

لجنة البيئة والمناخ القومي للمرأة خطة عمل اللجنة لجنة المرأة الريفية إنتاج السماد العضوي التمكين الاقتصادي للمرأة

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