رئيس وزراء البرتغال ينعى جوتا: يوم حزين لرحيل من شرف بلاده

أعرب لويس مونتينجرو، رئيس وزراء البرتغال، عن حزنه وصدمته لوفاة نجم كرة القدم البرتغالي، ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وشقيقه، في حادث سير مأساوي.

وكتب رئيس الوزراء البرتغالي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): “نبأ وفاة ديوجو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرًا، وشقيقه، كان مفاجئًا ومأساويًا، أتقدم بأحر التعازي لعائلته، إنه يوم حزين لكرة القدم والرياضة الوطنية والدولية”.

وتوج جوتا بآخر ألقابه في الموسم الماضي رفقة منتخب البرتغال حينما حقق لقب دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "ميونخ أرينا" في ألمانيا.

تفاصيل وفاة جوتا

كشف تقرير إسباني تفاصيل وفاة ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال، في حادث سير، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ديوجو جوتا توفي رفقة شقيقة، نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، صباح اليوم، الخميس، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وأضاف التقرير أن النيران اشتعلت في السيارة بعد انحرافها، وامتدت إلى النباتات المجاورة على الطريق دون نجاح السيطرة عليها، ليودع نجم ليفربول عالمنا بتلك الطريقة.

وأوضح التقرير أن الأهالي اتصلوا بالنجدة لمحاولة السيطرة على الحريق، ولكن بعد فوات الأوان ورحيل اللاعب.