قطر تستحوذ على جولة البادل العالمية

توصلت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل ورابطة محترفي البادل، وهي الجهة المؤسسة لجولة بريمير بادل، إلى اتفاق تاريخي بشأن استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على جولة البادل العالمية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للبادل اليوم الخميس أنه طبقاً للإتفاقية فانه من المقرر أن تندمج كل من جولة بريمير بادل وجولة البادل العالمية في جولة عالمية واحدة لرياضة البادل، وهي باسم بريمير بادل على أن تكون تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل.

وأضاف :"جرت مفاوضات مكثفة علي مدار أشهر شهدت إستحواذ قطر للاستثمارات الرياضية على الأصول التجارية الخاصة بجولة البادل العالمية".

وأوضح:" بالإضافة إلى ذلك، سيشهد هذا الاتفاق أيضًا حل الخلافات العالقة بين الأطراف بما فيها التي تؤثر على قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد الدولي للبادل ولاعبي البادل المحترفين ممن خاضوا منافسات كلتا الجولتين، ويخضع إبرام هذه الاتفاقية رهنًا للحصول على الموافقات التنظيمية المتعارف عليها".

وتابع:"ستجري خلال الفترة المتبقية من عام 2023، منافسات منفصلة من جولة البادل العالمية وبريمير بادل حسب المخطط لها، بينما لا يزال العمل جاريًا على دمج المسابقتين المقرر إجراؤه خلال العام التقويمي المقبل، والذي يقتضي إنشاء جولة عالمية واحدة للعبة البادل تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل اعتبارًا من عام 2024 ".

وقال ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية وكذلك بريمير بادل: "هذه لحظة فارقة في تاريخ رياضة البادل حيث سنشهد توحيد ودمج الجولتين الاحترافيتين الرائدتين في لعبة البادل في دولة عالمية واحدة تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل وذلك ابتداءً من العام المقبل، وباعتبارها الرياضة الأسرع نموًا على مستوى العالم، تفتخر قطر للاستثمارات الرياضية بدورها الرائد وتصدرها لتطوير لعبة البادل بشكلٍ احترافي حول مختلف أنحاء العالم. حيث نولي اهتمامًا بالغًا بلاعبينا لنمو وانتشار هذه الرياضة في كل مكان، ونحن متحمسون جدًا للفصل الثاني من هذه المسيرة.

وصرَّح لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "كوننا الهيئة القائمة على إدارة رياضة البادل في جميع أنحاء العالم، يسعدنا أن نرى دمج الجولتين الرائدتين في حلبة عالمية رائعة، ويتوجه الاتحاد الدولي للبادل بالشكر إلى مؤسسة دام على مساهمته العظيمة في رياضة البادل وهذا من خلال انطلاق جولات البادل العالمية منذ بدايتها في عام 2013، ونحن نتطلع الآن للوصول إلى مرحلة رائعة من النمو والتطور الاحترافي للبادل تحت اسم /بريمير بادل/ وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على مجتمع لعبة البادل بأسره، والذي يتضمن الاتحادات الوطنية ويتضمن أيضًا، في المقام الأول، اللاعبين والجيل القادم".