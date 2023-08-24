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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنارة قرية بكشافات تعمل بالطاقة الشمسية في كفر الشيخ.. صور

كشافات ليد بالطاقة
كشافات ليد بالطاقة الشمسية

شهدت قرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تركيب كشافات ليد تعمل بالطاقة الشمسية، جرى تركيبها من خلال المشاركة المجتمعية بالقرية.

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ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتجربة وبالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية، موجهاً بتعظيم دور المشاركات المجتمعية البناءة.


وشهد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، من خلال المشاركة المجتمعية للقرية، بالتعاون مع الوحدة المحلية بكوم الحجر، ومركز شباب كوم، لترشيد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وترشيد النفقات الحكومية، ونشر ثقافة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع مشاركة الجهد الأهلي مع مؤسسات الدولة كعنصر أساسي للتنمية.


كما تفقد عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول الوحدة المحلية بكوم الحجر، والتقى بموظفي الوحدة، موجهاً بحسن معاملة المترددين على الوحدة وإنهاء كافة المعاملات ورفع مستوى الخدمات والمرافق الخدمية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد الوحدة الصحية بكوم الحجر، لمتابعة انتظام سير العمل بها، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض مع توفير المستلزمات الطبية للمواطنين مع التنبيه بضرورة تواجد الأطباء بالوحدة.

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أستخدام الطاقة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجديدة الطاقة الشمسية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ترشيد النفقات الحكومية ترشيد النفقات تركيب كشافات

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