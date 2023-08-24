خلال 60 دقيقة.. مشروبات تزيد من تجلط الدم

يتم الترويج لمشروبات الطاقة على نطاق واسع باعتبارها منتجات تزيد الطاقة وتعزز اليقظة العقلية والأداء البدني، إلى جانب الفيتامينات المتعددة، تعد مشروبات الطاقة هي المكملات الغذائية الأكثر شعبية التي يستهلكها المراهقون والشباب.

يستهلك الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا معظم مشروبات الطاقة، ويشربها ما يقرب من ثلث المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بانتظام.

اضرار مشروبات الطاقة

تظهر مجموعة متزايدة من الأدلة العلمية أن مشروبات الطاقة يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة، خاصة على الأطفال والمراهقين والشباب.

في العديد من الدراسات، وجد أن مشروبات الطاقة تعمل على تحسين القدرة على التحمل البدني، ولكن هناك أدلة أقل على أي تأثير على قوة العضلات أو قوتها.

قد تعمل مشروبات الطاقة على تعزيز اليقظة وتحسين وقت رد الفعل، ولكنها قد تقلل أيضًا من ثبات اليدين.

تختلف كميات الكافيين الموجودة في مشروبات الطاقة بشكل كبير، وقد لا يتم تحديد المحتوى الفعلي للكافيين بسهولة.

وأشار فريق البحث إلى أن المشروبات الشعبية ارتبطت بمجموعة كاملة من مضاعفات القلب والأوعية الدموية، مثل عدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، والموت القلبي المفاجئ، ويمكن أن تساهم مشروبات الطاقة الخالية من السكر في الإصابة بجلطات الدم.

المصدر nccih"