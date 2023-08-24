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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذري.. علامة في الظهر تشير لإصابتك بسرطان مميت

سرطان
سرطان

سرطان عنق الرحم هو نمو خلايا غير طبيعية في بطانة عنق الرحم، سرطان عنق الرحم الأكثر شيوعا هو سرطان الخلايا الحرشفية، وهو ما يمثل 70٪ من الحالات. 

يعد السرطان الغدي أقل شيوعًا (حوالي 25٪ من الحالات) ويصعب تشخيصه لأنه يبدأ في أعلى عنق الرحم.

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تشير التقديرات إلى أنه تم تشخيص إصابة أكثر من 900 شخص بسرطان عنق الرحم في عام 2022، ويبلغ متوسط ​​العمر عند التشخيص 49 عامًا.

أعراض سرطان عنق الرحم

نادرًا ما تسبب التغيرات السرطانية في خلايا عنق الرحم أعراضًا، ولكن آلام أسفل الظهر يمكن أن تكون بداية الأعراض، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت هناك خلايا غير طبيعية قد تتطور إلى سرطان هي إجراء اختبار فحص عنق الرحم، إذا تطورت التغيرات المبكرة في الخلايا إلى سرطان عنق الرحم، فإن العلامات الأكثر شيوعًا تشمل.

نزيف مهبلي بين الدورات الشهرية

نزيف الحيض الذي يكون أطول أو أثقل من المعتاد

الألم أثناء الجماع

النزيف بعد الجماع

آلام الحوض

تغير في إفرازاتك المهبلية مثل زيادة الإفرازات أو قد يكون لها لون أو رائحة قوية أو غير عادية

النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث.

المصدر cancer

سرطان سرطان عنق الرحم أعراض سرطان عنق الرحم آلام أسفل الظهر الدورات الشهرية

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