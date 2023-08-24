انتبه.. تناول الفول الأخضر يحميك من أمراض خطيرة

يحتوي الفول الأخضر على العناصر الغذائية الحيوية والفيتامينات K و C و A.

يلعب فيتامين K دورًا مهمًا في تخثر الدم ويساعد في بناء العظام.

يعزز فيتامين أ الرؤية ، في حين أن فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية - وكلا الفيتامينات تساهم في نمو وتطور جميع أنسجة الجسم.

ويساعد محتوى الألياف في الفول الأخضر على منع أشكال مختلفة من السرطان وأمراض القلب والسكري.

كما تعمل الألياف أيضًا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ، ويعزز الكالسيوم الموجود في الفول الأخضر صحة العظام ، بينما يعزز اللوتين والزياكسانثين الرؤية.

كما تم ربط تناول البقوليات (التي تشكل الخضر جزءًا منها) بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، يمكن أن يكون ذلك بسبب الألياف وحمض الفوليك في الفول

كما أنها تحتوي على فيتامين ب 12 ، الذي يساعد في تركيبة على تقليل مستويات الهوموسيستين في البلازما، الحمض الأميني هو حمض أميني خاص يحدث في الجسم ، وقد ارتبطت المستويات المرتفعة منه بأمراض القلب

المصدر stylecraze