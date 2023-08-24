تمنع فقر الدم وتحمي القولون .. طريقة عمل قهوة اللوز

قهوة اللوز هي احدي المشروبات الساخنة و اللذيذة وتحتوي قهوة اللوز على العديد من الفيتامينات و الحديد و المعادن ، و بالتالي فإنها تمنع فقر الدم ، و تحافظ على سلامة القولون و الأمعاء من الأورام السرطانية ، و تقوي قهوة اللوز الجلد الجاف تساعد في التخفيف من أمراض الربو و السعال المزمن اليك طريقه عمل قهوه اللوز .

طريقه عمل قهوه اللوز:



مقادير قهوة اللوز

‏- 4 كوب حليب سائل

‏- 1 كوب لوز مسلوق ومدقوق جيدا

‏- 5 معلقة كبيرة سكر

‏- 4 معلقة كبيرة أرز مطحون

‏- 1 معلقة كبيرة نشاء

‏- ¼ معلقة صغيرة حبهان



طريقه تحضيرقهوة اللوز

ضعى الحليب على النار مع السكر و الأرز المطحون و النشا.

حركى باستمرار حتى يصبح ثقيل بعض الشئ ضعى رشة الهيل و قليل من اللوز.

اتركيه دقيقتان وسكبية ساخناً فى أكواب و زينيه باللوز