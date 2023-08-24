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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تمنع فقر الدم وتحمي القولون .. طريقة عمل قهوة اللوز

طريقه عمل قهوه اللوز
طريقه عمل قهوه اللوز

 

قهوة اللوز هي احدي المشروبات الساخنة و اللذيذة وتحتوي قهوة اللوز على العديد من الفيتامينات و الحديد و المعادن ، و بالتالي فإنها تمنع فقر الدم ، و تحافظ على سلامة القولون و الأمعاء من الأورام السرطانية ، و تقوي  قهوة اللوز الجلد الجاف تساعد في التخفيف من أمراض الربو و السعال المزمن اليك طريقه عمل قهوه اللوز .

 

 

طريقه عمل قهوه اللوز:

 


مقادير قهوة اللوز 

‏-  4 كوب حليب سائل
‏-  1 كوب لوز مسلوق ومدقوق جيدا
‏-  5 معلقة كبيرة سكر
‏-  4 معلقة كبيرة أرز مطحون
‏-  1 معلقة كبيرة نشاء
‏-  ¼ معلقة صغيرة حبهان


طريقه تحضيرقهوة اللوز 

ضعى الحليب على النار مع السكر و الأرز المطحون و النشا.

حركى باستمرار حتى يصبح ثقيل بعض الشئ ضعى رشة الهيل و قليل من اللوز.

اتركيه دقيقتان وسكبية ساخناً فى أكواب و زينيه باللوز

القهوة قهوة اللوز القولون الأمعاء الحديد الفيتامينات المعادن

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