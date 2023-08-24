دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية.. مشروع تخرج علوم الملاحة ببني سويف

قام فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية.

يقوم علي دمج تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتحليل البيئة وإدارة البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد ، ويضم عدة مشروعات متصلة تتناول جمع البيانات ومعالجتها، وإدارة موارد المياه، واكتشاف أنماط المحاصيل وتصنيفها، وكشف مرافق تخزين النفط باستخدام بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، والذي يسهم في مجالات الزراعة الدقيقة.



وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالمستوي العلمي والبحثي لطلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والذي ظهر واضحا في مستوي الأفكار البحثية التي علي أساسها تم تنفيذ مشروعات التخرج، ومدي مواكبة المناهج والمقررات الدراسية للتكنولوجيا الحديثة وكل ما هو جديد في مجال علوم الملاحة والفضاء.

وأشار الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، إلى أن المشروع تم تحت إشراف الدكتور محمد مراد مدرس بقسم اتصالات الفضاء، وبمشاركة 10 طلاب هم سحر عبدالعليم، محمد صبحي، محمد توحيد، خالد السيد أمين، بلال موسي، منار مروان، نعمه أحمد، إيهاب احمد، محمود هشام، فارس طارق.