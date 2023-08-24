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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

تشريعية البرلمان: تطوير منظومة التقاضي يسهم في سرعة صدور أحكام القضاء

النائبة شادية الجمل
النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

أشادت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بما حدث فى اجتماع الرئيس السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن مناقشة تطوير منظومة التقاضى.

وأكدت الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظومة التقاضى مرتبطة بقضايا المواطنين ، مشيرا إلى تطوير الجانب التقنى فى المحاكم يساهم فى سرعة صدور أحكام القضاء وحل النزاعات.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا لدينا محاكم متهالكة وغير ادمية وتحتاج بالفعل إلى ضرورة التطوير ، ضمن تطوير منظومة التقاضى ، وسيكون ذلك فى صالح المواطن والقضاة.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

تطوير منظومة التقاضي الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المحاكم

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