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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتمالان وراء مقتل قائد فاجنر.. مدير المركز المصري للفكر يكشف التفاصيل

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر، أن عملية قتل قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تضعنا أمام حادث تحيط به علامات الاستفهام بشكل كبير. 

 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل التحليلات التي نتابعها منذ لحظة الإعلان عن سقوط الطائرة تحاول أن تضع الاتهام في عنق بوتين، بناء على التمرد الذي قام به قائد فاجنر في يونيو الماضي، لكن لا يمكن استبعاد احتمالين آخرين.

 

ولفت إلى أن الاحتمال الأول أن يكون الجيش الروسي أصاب الطائرة عن طريق الخطأ أو عن عمد، نتيجة الخلافات الواضحة المعلنة بين قائد فاجنر وقادة الجيش الروسي، وهذا يحدث دائما في الحروب، بخاصة أن الطائرة خاصة وتحلق في منطقة تشهد حربا.

 

وذكر أن الاحتمال الثاني أن تكون كييف وجهت ضربة نوعية استخباراتية استهدفت قائد فاجنر، لأن هذا يعد في نظر كييف خسارة كبيرة لروسيا، وكل هذه احتمالات لن نتأكد منها إلا بعد انتهاء التحقيقات.

خالد عكاشة فاجنر بوتين أوكرانيا اخبار التوك شو

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