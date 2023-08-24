ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل علم بنما بها 26300 طن من القمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة ( SABEEL STAR ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 178 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .



د بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38231 طن تشمل : 12281 طن ملح صب و 800 طن كسب صويا و 7037 طن رمل و 578 طن ملح صوديوم معبأ و 3225 طن علف بنجر و 3650 طن مولاس و 600 طن يوريا و 10060 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51766 طن تشمل : 10500 طن خردة و 708 طن خشب زان و 7500 طن كسب صويا و 7931 طن حديد و 5714 طن ابلاكاش و 6000 طن فول صويا و 5413 طن قمح و 8000 طن قمح مطحون .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 486 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4965 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119119 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5877 شاحنة .