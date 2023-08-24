هربا من النيران.. إنقاذ حياة شاب ألقى بنفسه من الطابق الرابع بقويسنا

نجح أطباء مستشفى بنها الجامعى في إنقاذ شاب أربعيني ألقي بنفسه من الطابق الرابع هربا من النيران التي اشتعلت بالمصنع الذي يعمل به بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وعلى الفور جرى نقل الشاب المصاب الى مستشفيات بنها الجامعية وتم حجزه بالعناية المركزة بالطوارئ وتبين بعد الفحوصات اصابته بحروق متفرقة سطحية بمنطقة الصدر بنسبة ٣٠ ٪ مع كسور متعددة بالضلوع اليمنى واليسرى وانفجار بالرئتين.

وعلى الفور تم ادخال المريض لجراحة عاجلة لإعادة بناء القفص الصدري واستئصال الضلوع المتهشمة والتي اخترقت الرئتين وأدت لانفجارهما وخرج المريض بعد ٦ ساعات كاملة قضاها في العملية المعقدة ومازال يخضع للعلاج بالعناية المركزة.

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