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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تؤجل إطلاق الجيل التالي من كيكس بعد سرقة مصنعها

نيسان تؤجل إطلاق
نيسان تؤجل إطلاق الجيل التالي من كيكس بعد سرقة مصنعها

تأخر إنتاج الجيل القادم من نيسان كيكس، وهذه المرة ليس بسبب أي مشاكل داخلية، وبدلاً من ذلك، كانت نيسان ومصنعها في أغواسكاليينتس بالمكسيك، ضحية لسرقة معدات مهمة تدخل في تصنيع سيارتها الكروس أوفر الصغيرة .

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نيسان تؤجل إطلاق الجيل التالي من كيكس بعد سرقة مصنعها

تعتبر الأدوات، التي يستخدمها المصنع لتصنيع الأجزاء التي ستصبح في نهاية المطاف مركبة، ذات أهمية حيوية في إنشاء سيارة كيكس وقد تعني خسارتها تأخيرًا يصل إلى ستة أشهر.

ولم تكشف المصادر عن مكان أو كيفية سرقة الأدوات، وفقًا لموقع Autonews، لكن خسارتها قد تؤجل بدء الإنتاج إلى صيف عام 2024. وهذا يعني تأخير إطلاق نيسان كيكس المعاد تصميمها في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.

على الرغم من أن سرقة الأدوات لم يسمع عنها من قبل، إلا أنها نادرة جدًا، حسبما قال أحد مستشاري الموردين للمنفذ. يمكن سرقة الأجزاء من الشاحنات أو القطارات، ونظرًا لأهميتها في عملية التصنيع، فإن الحرمان منها يعد أمرًا مدمرًا للغاية.

نيسان تؤجل إطلاق الجيل التالي من كيكس بعد سرقة مصنعها

ويقول الخبراء إنه حتى الخسائر الصغيرة في مثل هذه المعدات يمكن أن تعرقل إنتاج السيارة. كما يستغرق استبدال الأدوات وقتًا طويلاً. اعتمادًا على حجم القطع، وقد يستغرق إنتاج قطعة بديلة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

ويعتبر هذا هو التأخير الثاني لسيارة نيسان كيكس القادمة، والتي كان من المفترض أصلاً أن تدخل حيز الإنتاج في ديسمبر 2023. ويضيف التقرير نفسه أن نيسان الصغيرة فشلت في البداية في اجتياز اختبارات السلامة من التصادم، مما أدى إلى تأخير جدول إنتاجها لمدة شهر ونصف، ومن المتوقع الآن تأجيله إلى يونيو 2024.

تقول المصادر إنه من المتوقع أن تنمو في الحجم وتحصل على نظام الدفع الرباعي، وستكون نيسان كيكس موديل 2025 أكثر شبهاً بسيارات الدفع الرباعي، وقد تحصل أيضًا على تقنية e-Power الهجينة التسلسلية من نيسان في الولايات المتحدة، والتي تتوفر بالفعل في أسواق أخرى.

نيسان الكروس اوفر نيسان كيكس Autonews الدفع الرباعي كيكس

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