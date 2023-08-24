سيارة الشعب.. سعر دايو لانوس في مصر

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

دايو لانوس موديل 2000

وصلت لانوس 1 للمرة الأولى في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل اسم العلامة التجارية الكورية دايو، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، ثم تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية.

مواصفات السيارة دايو لانوس موديل 2000

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تمتلك دايو لانوس موديل 2000 مساحة رحبة لـ 4 أفراد، مع مجلة قيادة تقليدية، وعدادات قراءات بسيطة، بالإضافة لمكيف هواء، وزجاج كهربائي، مقاعد جلدية، سنتر لوك، باور ستيرنج.

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو لانوس موديل 2000 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو لانوس موديل 2000

أسعار السيارة دايو لانوس موديل 2000 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.