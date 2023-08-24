عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الشعب.. سعر دايو لانوس في مصر

دايو لانوس موديل
دايو لانوس موديل 2000

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

سعرها 140 ألف جنيه.. أشتري أشهر سيارة هاتشباك من أوبل

دايو لانوس موديل 2000

وصلت لانوس 1 للمرة الأولى في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل اسم العلامة التجارية الكورية دايو، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، ثم تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية.

 

مواصفات السيارة دايو لانوس موديل 2000

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تمتلك دايو لانوس موديل 2000 مساحة رحبة لـ 4 أفراد، مع مجلة قيادة تقليدية، وعدادات قراءات بسيطة، بالإضافة لمكيف هواء، وزجاج كهربائي، مقاعد جلدية، سنتر لوك، باور ستيرنج.

 

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو لانوس موديل 2000 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو لانوس موديل 2000

أسعار السيارة دايو لانوس موديل 2000 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

دايو لانوس السيارات المستعملة دايو لانوس موديل 2000 لانوس دايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

سعرها 140 ألف جنيه.. أشتري أشهر سيارة هاتشباك من أوبل

بسعر خيالي.. سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد جائزة بيبل بيتش

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

مخصص للسباق.. ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا

استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

مجموعة BMW تكشف عن الفئة الخامسة الكهربائية

أحدث سعر لـ هيونداي فيرنا في مصر

5 سيارات هاتشباك بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الفيفا يعلن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

تجنب السجن المؤبد.. حالات الإعفاء من العقوبة بجريمة حرق الممتلكات العامة

نقلة كبيرة.. مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين على دعوة زعماء البريكس بالإجماع

محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

فيديو

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ