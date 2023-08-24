سعرها 140 ألف جنيه.. أشتري أشهر سيارة هاتشباك من أوبل

تميزت العلامة التجارية أوبل بإنتاجها للعديد من السيارات الاقتصادية في السوق المصري وتمكنت من تحقيق شعبية وانتشارا واسعاً، واشتهرت بإنتاجها للعديد من سيارات السيدان والهاتشباك، وتعتبر سيارة أسترا موديل 2000 أحد أبرزها على الإطلاق، حيث تحقق قيمة جيدة مقابل السعر في سوق السيارات المستعملة.

أوبل استرا موديل 2000

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وحظيت بشعبية وانتشارا واسعاً بفضل اعتماديتها الكبيرة ولقبت بسيارة الشعب، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.

أوبل استرا موديل 2000

مواصفات السيارة أوبل استرا موديل 2000

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات، وقطعت السيارة مسافة تتراوح من 200 ألف كيلومتر حسب إعلان لبيع إحداها عبر الإنترنت، وفبريقة بالكامل.

تتوفر السيارة أوبل استرا موديل 2000 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل تكييف، ووسائد هوائية، وراديو اف ام، وبلوتوث، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وشاحن يو اس بي.

أسعار السيارة أوبل استرا موديل 2000 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة أوبل استرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.