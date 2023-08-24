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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

للموظفين.. 5 سيارات
للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 جنيه

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

دايو لانوس موديل 2005

دايو لانوس موديل 2005

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2005 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قرائه العداد في السيارة دايو لانوس موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 135 ألف جنيه.

سكودا فابيا موديل 2001

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

جيلي إمجراند 7 موديل 2015

جيلي إمجراند 7 موديل 2015

زودت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 بـ 180 الف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2007

شيفروليه أفيو موديل 2007

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه.

 

 

 

 

 

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