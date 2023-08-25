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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي

الكشف عن بنتلي كونتيننتال
الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي

ظهرت سيارة بنتلي كونتيننتال GT Speed الفريدة لأول مرة في معرض The Quail، وهو تجمع لرياضة السيارات، احتفالاً بمرور 20 عامًا على إطلاق السيارة. ابتكر قسم التخصيص في مولينير هذه السيارة الفريدة من نوعها بتصميم مماثل لسيارة Continental GT الأولى من عام 2003، وقد باعتها الشركة إلى أحد هواة جمع السيارات في الولايات المتحدة.

الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي 

تتميز سيارة Continental GT Speed الخاصة بطلاء Cypress Green. في الداخل، يوجد جلد باللون البني السرج وقشرة من خشب الجوز مع مسام مفتوحة وتشطيبات شديدة اللمعان. وتتميز المقصورة أيضًا بلمسات صغيرة باللون الأخضر المميز، بما في ذلك الخياطة المتباينة، وتحمل صفائح العتبات رسالة "20 عامًا من Continental GT by Bentley Mulliner."

الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي 

تأتي هذه السيارة مع حزم مواصفات Blackline وTouring وStyling، وتمنح هذه الترقيات مظهرًا خارجيًا لامعًا باللون الأسود المصقول وقطعًا من ألياف الكربون للفاصل الأمامي والتنانير الجانبية والناشر وجناح شفة صندوق السيارة. إنها تركب على عجلات مقاس 22 بوصة مع تشطيب باللون الرمادي الداكن وأغطية مركزية ذاتية التسوية.

الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي 

تحتفل بنتلي بالذكرى السنوية العشرين لسيارة Continental GTطوال العام، وأطلقت الشركة لأول مرة نموذجًا لمرة واحدة في معرض شنغهاي للسيارات في الصين. تتميز بجسم مغناطيسي باللون الرمادي الداكن مع عجلات من الكروم الأسود مقاس 22 بوصة تتميز بتصميم مكون من 10 أذرع. 

 

تحتوي المقصورة على مزيج من جلد Beluga و Hotspur مع تقليم Piano Black، كان هناك شريط أحمر رفيع على لوحة القيادة.

الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي 

وبالمثل، صنعت بنتلي سيارة Continental GT فريدة من نوعها مستوحاة من سيارة R-Type Continental محددة موديل 1953، ويتميز الطراز الخاص بمظهر خارجي أبيض إنجليزي قديم، وحواف من الكروم اللامع، وعجلات سوداء مقاس 22 بوصة. تتميز المقصورة بجلد بني اللون لكرة الكريكيت وزخرفة من خشب الجوز.

 

وصلت سيارة Continental GT في عام 2003 بتصميم مستوحى من طراز R Type Continental عام 1952. استخدم الجيل الأول محرك توربو مزدوج سعة 6.0 لتر W12، ينتج 552 حصانًا و479 رطلًا من عزم الدوران.

الكشف عن بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد بمظهر كلاسيكي 

ظهر الجيل الثاني لأول مرة في عام 2010 وتم طرحه للبيع في عام 2011. تم إطلاقه في البداية بمحرك W12، لكن محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر انضم إلى المجموعة في عام 2012، وكان النموذج أيضًا يحتوي على طراز Supersports المستوحى من GT3.

 

تم عرض الجيل الثالث لأول مرة في عام 2018. وهو الإصدار الحالي لسيارة Continental GT، ولا يزال محرك V8 وW12 يمثلان خياري مجموعة نقل الحركة، وتُظهر لقطات التجسس أن البديل الهجين الإضافي قيد التطوير.

بنتلي بنتلي كونتيننتال GT Speed Continental GT Continental

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