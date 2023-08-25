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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر الدردير يعلن عن موعد إنتخابات الزمالك

عمرو الدرديدي
عمرو الدرديدي

اعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن موعد إنتخابات الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب الدردير:"اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك تستقر بشكل مبدئي "حتى الأن" على إقامة إنتخابات مجلس الإدارة في شهر أكتوبرالمقبل".

تشكيلة لجنة إدارة مؤقتة تدير أمور النادي

 

وفي سياق ذلك، تم تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لنادي الزمالك بعد استقالة المجلس السابق. وتتألف هذه اللجنة من أشخاصمؤهلين، حيث يشغل اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي منصب المدير التنفيذي، وأحمد فؤاد الوطن كمدير مالي،وأيمن عبد المنعم أبو سريع يتولى مهام مدير النشاط الرياضي.

وكشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، من اللجنة الثلاثيةالتي تولت إدارة النادي مؤخراً بعد الاستقالة الجماعية للمجلس السابق. 

ووفقاً لما نشرته تقارير صحفية ، اليوم ، أن أوسوريو المدير الفني للزمالك، ينتظر بعض مستحقاته خلال الأيام المقبلة،بعد تولي اللجنة الثلاثية الجديد إدارة النادي، حيث تعمل في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار.

 

ووفقاً للتقارير تستهدف اللجنة الثلاثية في الفترة الحالية، صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدمبنادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة.

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