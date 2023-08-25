التصريح بدفن جثة طالب جامعي لقي مصرعه داخل منزله بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب بكلية الطب لقي مصرعه داخل منزله حيث قام بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة وذلك بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب في قرية بمركز طوخ في محافظة القليوبية وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير مباحث القليوبية.



وتوصلت تحريات رئيس مباحث طوخ أن المجني عليه يدعى "م م س" طالب بالفرقة الأولي بكلية الطب ويمر بظروف نفسية سيئة منذ فترة وعثر عليه مشنوقا داخل غرفته وعدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.