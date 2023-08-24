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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة مع صاحب مقهى بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بالقليويبة إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه "ربة منزل" بجروح قطعية بالرأس وطلق نارى بالقدم بسبب مشادة كلامية مع مالك أحد المقاهى بالمنطقة، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى وتعدى على الأخر بمؤخرة السلاح محدثا إصابتهم، جرى نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية لتقديم العلاج.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية باستقبال شخص وربة منزل، الأول مصاب بجرح قطعى بالرأس والأخرى مصابة بعيار نارى بالقدم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "حمدى س إ"، 45 سنة بائع أنابيب مصاب بجرح قطعى بالرأس، ونجلة شقيقه "ع ج س"، 23 سنة ربة منزل مصابة بعيار نارى بالقدم وطرف ثان "رمضان م ي" 44 سنة مالك قهوة تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.
وكشفت التحريات أن المتهم الأخير قام إشهار السلاح النارى حوزته وتعدى على الأول بمؤخرة السلاح ثم أطلق عيارا ناريا وأحدث إصابة المجنى عليها الثانية، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم بالواقعة، وتقديمه للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

القليويبه القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية

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