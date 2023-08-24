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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب بكلية الطب يتخلص من حياته داخل منزله في القليوبية

جثة
جثة

تخلص طالب بكلية الطب  من حياته داخل منزله بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث قام بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة إصابته بمرض نفسي مما دفعه للتخلص من حياته للأبد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة عقب أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب في قرية بمركز طوخ في محافظة القليوبية وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير مباحث القليوبية.

 

وتوصلت تحريات رئيس مباحث طوخ أن المجني عليه يدعى "م م س" طالب بالفرقة الأولي بكلية الطب ويمر بظروف نفسية سيئة منذ فترة وعثر عليه مشنوقا داخل غرفته وعدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

طوخ مركز شرطة طوخ القليوبية مباحث القليوبية أمن القليوبية

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