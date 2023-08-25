هبة مجدي تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. صور

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هبه في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا رماديا طويلا ومحتشما، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذيتبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غيرالمشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن،حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

