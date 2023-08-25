مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في قصف روسي على منطقة خيرسون

أعلن مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الجمعة، عن مقتل شخصا واحدا وإصابة ثلاثة آخرون، بينهم طفل، في أعقاب الهجمات الروسية على منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إن القوات الروسية نفذت 81 هجوما خلال اليوم الماضي، وأطلق 501 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات والغراد والطائرات بدون طيار والطائرات.

وأضاف أن روسيا أطلقت 16 قذيفة على مدينة خيرسون.

ولفت إلى أن الهجمات أصابت مناطق سكنية ومبنى إداري ومنشأة حيوية للبنية التحتية ومنشأة طبية ومؤسسات تعليمية.

وفي هذا السياق، استولت القوات الروسية على مدينة خيرسون، التي كان عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة قبل الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية، في مارس من العام الماضي.

وتم تحرير المدينة الواقعة على خط المواجهة من قبل القوات الأوكرانية بعد حوالي ثمانية أشهر، ومنذ ذلك الحين تعرضت لهجمات متكررة.

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن ستة أشخاص أصيبوا في المدينة يوم الأربعاء بعد أن أسقطت القوات الروسية قنابل موجهة على روضة أطفال ومباني سكنية.