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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة حداد.. أول تعليق من جمهورية إفريقيا الوسطى على مصرع قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أصدر فيديل جواندجيكا، المستشار الرئاسي لجمهورية أفريقيا الوسطى، أول تصريح رسمي، اليوم الجمعة، بشأن حادثة مصرع يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية، بعد تحطم طائرته في شمال العاصة الروسية موسكو، أول أمس الأربعاء.

وقال المستشار الرئاسي لجمهورية أفريقيا الوسطى: "إنها أخبار حزينة، لقد أنقذ يفجيني بريجوجين الديمقراطية، لقد منعت فاجنر حدوث انقلاب في البلاد، حيث كانت مسؤولة عن تدريب الجيش والقيام بمهام مشتركة ضد المتمردين في جميع أنحاء الجمهورية، لذا فإن البلاد في حالة حداد لكن بالنسبة لنا، هذا لا يغير شيئا على الإطلاق ولن يؤثر على التعاون بين أفريقيا الوسطى والجيش الروسي".

وأضاف المسئول الرئاسي أن اتفاق جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكرملين ينص على مزيد من الوجود لقوات فاجنر في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي يوم 30 يونيو: "مصير هذه الاتفاقيات يجب أن تقرره حكومات الدول المعنية".

وأوضحت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن عمل مجموعة فاجنر شبه العسكرية في أفريقيا هو أمر خاص وليس للدولة الروسية أي علاقة به.

وتحطمت طائرة خاصة على متنها 10 أشخاص، الأربعاء الماضي، في منطقة تفير الروسية في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج. 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الخبراء بدأوا إجراء فحوصات فنية وجينية بعد تحطم الطائرة في منطقة تفير بموسكو.                            

وقدم بوتين التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة التي كان على متنها مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين، متحدثا عنه بشكل خاص قائلا "إنه كان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء".

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