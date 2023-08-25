لتعويض حجازي.. اتحاد جدة يقترب من ضم ثنائي دفاعي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي، من التعاقد مع ثنائي دفاعي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تعويضًا لغياب أحمد حجازي.

ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” فإن الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره النصر لضم مدافعه عبد الإله العمري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على أن يوقع اللاعب عقداً لمدة 3 سنوات، بعدما رفض عرضًا من أهلي جدة.

كما أشارت قناة "الكأس"، أن إدارة العميد توصلت لاتفاق مع بالميراس البرازيلي للحصول على خدمات مدافعه جوستافو جوميز.

واختتمت أن نونو سانتو، المدير الفنى لفريق الاتحاد، يرغب في تعزيز خط دفاعه، خاصة فى ظل إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بقطع فى الرباط الصليبي، والذي سيغيب عن الفريق حتى نهاية العام الحالي.