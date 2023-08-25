ناشئو منتخب مصر للتايكوندو يغادرون إلى البوسنة لخوض بطولة العالم

غادر المنتخب المصري لناشئي التايكوندو إلى البوسنة والهرسك؛ للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أغسطس حتى الأول من سبتمبر.

تخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 19 لاعبًا ولاعبة بواقع 9 لاعبين و10 لاعبات.

اللاعبون هم : عبد الرحمن كرم وزن + 180سم ، البراء محمد شفيق وزن تحت 180 سم ، ياسين حسن كمال وزن تحت 152 سم ، علي احمد عيسي وزن تحت 168 سم ، ياسين أسامة محمد وزن تحت 176 سم ، ادهم خالد طاهر وزن تحت 172 سم، معاذ محمد سعيد وزن تحت 165 سم ، عمر وسام محمد وزن تحت 164 سم ، ريان مصطفى كامل وزن تحت 148 سم ،

واللاعبات هن: آية تامر السيد وزن تحت 168 سم ، سجي نعمان علام وزن تحت 148 سم ، مريم محمد زكريا وزن تحت 176 سم ، سلمي محمد عصام وزن تحت 168 سم ، أميرة محمد عادل وزن تحت 172سم ، سلمى عبد المجيد محمود وزن زائد 176سم ، خديجه وليد سمري وزن تحت 164 سم ، ايه ايمن محمد وزن تحت 160 سم ، جنى بدر محمود وزن تحت 152 سم ، كارمه احمد عادل وزن تحت 156 سم .

ويقود المنتخب جهازًا فنيًا مكونًا من محمود خليل مديراً فنياً والمدربون علاء إسماعيل ومصطفى عبد العظيم ومحمود هارون كما يرافق البعثة الدكتور حسن كمال المستشار الطبي للاتحاد المصري للتايكوندو.

ويترأس البعثة العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، ويرافق البعثة المهندس مصطفى تعلب عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين.