رقم ضخم.. أوكرانيا تكشف عدد المواطنين الذين غادروا البلاد منذ بدء الحرب

كشف مسئول أوكراني اليوم الجمعة عن عدد ضخم من المواطنين الذين غادروا أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وقال أولكسندر جلادون، نائب مدير معهد الديموغرافيا التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، إن أكثر من 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا، باستثناء أولئك الذين ذهبوا إلى روسيا، في حين أن حوالي 35% منهم من الرجال، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف جلادون أن "حوالي ثلثي النساء وثلث الرجال. إنها حوالي 35٪. علاوة على ذلك، يشكل الأطفال دون سن 18 عامًا 17%، و17% آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً. "في مكان ما 5٪ أو أقل من الرجال في سن التقاعد ".

وفي وقت سابق بدأت قوات حرس الحدود الأوكرانية بالتعاون مع وزارة الدفاع، في تبادل المعلومات حول الأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية من أجل القضاء على مخاطر مغادرتهم أوكرانيا في ظل الأحكام العرفية.

وتسعى قوات حرس الحدود إلى التحقق مما إذا كانت وثيقة خروج المواطن مزورة أم لا.