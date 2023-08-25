شوقي علام: الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ضرورة مراعاة الوسطية في النقل من التراث الفقهي والإفتائي عند التعامل مع الواقع والمستجدات، مؤكدا:"الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي"

وأضاف شوقى علام،خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق إنه يجب نقل التراث الفقهي دون غلو أو تفريط، مضيفًا أنه من العوار أن نستصحب ما كان لما هو كائن الآن وبعقل ليس فاهمًا.

التراث الإفتائي

وتابع المفتي: من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان.

وتابع: من دعا للاستغناء عن هذا التراث الإفتائي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق.

وإشار المفتى إلى أنه عند تدريب الطلاب الجديد في مجال الإفتاء ندربهم على قراءة وفهم الفتاوى القديمة من أجل تعلم المنهجية العلمية فقط برغم تغير معتمد وأحكام أغلب الفتاوى القديمة بسبب سياقاتها وأحوالها المختلفة.