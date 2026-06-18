غدا.. انطلاق أول جولة مفاوضات تقنية مباشرة بين واشنطن وطهران في زيورخ

أفادت مصادر مطلعة بأن أول جولة مفاوضات تقنية مباشرة بين واشنطن وطهران ستعقد غدا، الجمعة، في سويسرا، مشيرة إلى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في زيورخ السويسرية يوم الجمعة.

وشددت ال‏مصادر على أن المفاوضات التقنية بين إيران وأمريكا تشمل جوانب قانونية تتعلق برفع العقوبات عن إيران.

وقالت: “المفاوضات التقنية الإيرانية الأمريكية تشمل ملف الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في قطر”.

‏وأضافت: “المفاوضات التقنية بين إيران وأمريكا تشمل الملف النووي الإيراني”.

‏وتابع: “بعض جلسات المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستضم تركيا والسعودية”.

ومنذ قليل، أفادت السلطات السويسرية بأن الترتيبات جارية لاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران غداً، الجمعة، في منتجع بورجنستوك.

يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم.

بدورها؛ صرحت الحكومة السويسرية بأنه ومن المقرر عقد محادثات أولية بين الطرفين، مع عدم توفر معلومات حول جدول أعمال الاجتماع.

وذكرت الحكومة السويسرية أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الجانبين الإيراني والأمريكي، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدا في بورجنستوك لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق".