برنامج زيارات ميدانية لطلاب جامعة العريش للمشروعات القومية

نظمت جامعة العريش ،محافظة شمال سيناء، عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

توعية الطلاب:

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الزيارات الميدانية للمشروعات القومية تهدف إلى توعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، والتعرف على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات التنمية.

بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

وعلى جانب آخر، شارك طلاب الجامعة في البرنامج التدريبي الذي عقد بمعهد إعداد القادة بحلوان بعنوان " الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " والمقام تحت شعار " قوتنا في شبابنا ".

حيث يهدف البرنامج إلى بناء جيل وكوادر شبابية تدرك تأثيرات الإدمان السلبية على الفرد والمجتمع ، وتمكين الطلاب من القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، والمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الإدمان وعلاجه، والعمل على بناء مجتمع أكثر استقرار وأمانا.



وفي نهاية التدريب تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب المشاركين في البرنامج.

وقد أعرب طلاب الجامعة، المشاركين في الزيارات الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع من تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، وبما يمكنها من تحقيق النهضة المنشودة ومواجهة أي تحديات أو صعوبات.

مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.

كما أشاد الطلاب بالبرنامج التدريبي التوعوي والتثقيفي بأهمية مكافحة الإدمان والتعاطي وعلاجه.