عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج زيارات ميدانية لطلاب جامعة العريش للمشروعات القومية

زيارة طلاب جامعة
زيارة طلاب جامعة العريش للمشروعات القومية

نظمت جامعة العريش ،محافظة شمال سيناء، عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به. 

 

توعية الطلاب:

 

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الزيارات الميدانية للمشروعات القومية تهدف إلى توعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، والتعرف على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات التنمية.

بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

 

وعلى جانب آخر، شارك طلاب الجامعة في البرنامج التدريبي  الذي عقد بمعهد إعداد القادة بحلوان  بعنوان " الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " والمقام تحت شعار " قوتنا في شبابنا ".

حيث يهدف البرنامج إلى بناء جيل وكوادر شبابية تدرك تأثيرات الإدمان السلبية على الفرد والمجتمع ، وتمكين الطلاب من القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، والمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الإدمان وعلاجه، والعمل على بناء مجتمع  أكثر استقرار وأمانا.
 

وفي نهاية التدريب تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب المشاركين في البرنامج.

وقد أعرب طلاب الجامعة، المشاركين في الزيارات الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع من تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، وبما يمكنها من تحقيق النهضة المنشودة ومواجهة أي تحديات أو صعوبات.

مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.

كما أشاد الطلاب بالبرنامج التدريبي التوعوي والتثقيفي بأهمية مكافحة الإدمان والتعاطي وعلاجه.

txt

مستقبل وطن ينظم مبادرة للترويج السياحي في شمال سيناء

العريش طلاب جامعه المشروعات زيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

موضوعات متعلقة

خريطة قبول الطلاب بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة بسيناء

محافظ شمال سيناء: مدينة الشيخ زويد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

شوشة: ألية جديدة لصرف تعويضات توسعات ميناء العريش.. تفاصيل

الريحان.. يقلل الكوليسترول ويخفض السكر في الدم ويعزز الأوعية الدموية..تعرف على فوائده

مستقبل وطن ينظم مبادرة للترويج السياحي في شمال سيناء

حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق بالعريش

محافظ شمال سيناء يصدق على 3 توصيات لحل مشكلات المياه بمدينة العريش

صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من مشروع توسعات ميناء العريش البحري

ترشيحاتنا

النيجر.. المجلس العسكري يعلن حالة التأهب القصوى في الجيش

خبير: عدم تعليم الأجيال الجديدة يفقدنا بعض أنواع الحرف التقليدية.. فيديو

كاتب صحفي: أسر الشهداء صاحبة فضل على كل فئات شعبنا.. فيديو

بعد فرنسا وألمانيا.. المجلس العسكري في النيجر يطرد سفير أمريكا

عايشة ليكم.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور السعودي بعد حفلها

تخفي هويتك الإلكترونية .. أفضل خدمات VPN المجانية في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

فيديو

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ